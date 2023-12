Ein 56-Jähriger meldete am Mittwochmittag der Polizei, dass jemand in der Bierstraße mit einer Waffe in die Luft schießen würde. Die eingesetzten Streifen konnten in dem Bereich allerdings niemanden ausfindig machen. Als die Polizeibeamten dem Anrufer einen Besuch abstatteten, machte dieser einen sehr verwirrten Eindruck und gab zu, dass er die Geschichte frei erfunden habe. Aufgrund seines Gesundheitszustandes blieb es bei einer Verwarnung. | cla Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Pressestelle Telefon: 0631 369-1080 oder -0 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/westpfalz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

