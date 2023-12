Ein verlockend klingendes Kreditangebot in den Sozialen Medien wurde einer 58-jährigen Bewohnerin aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis.

Kaiserslautern (ots) - Eine Werbeannonce bot der Frau einen hohen vierstelligen Kredit zu einem sehr günstigen Zinssatz an. Die 58-Jährige setzte sich mittels Online-Nachrichtendienst mit dem Unternehmen in Verbindung und schloss den Vertrag ab. Erst nachdem sie mehrfach zur Zahlung von verschiedenen Bankgebühren aufgefordert wurde, ohne dass sie die Kreditsumme erhielt, fiel der Frau der Betrug auf, woraufhin sie direkt Anzeige bei der Polizei erstatte. Die Ermittlungen dauern an. |kfa



