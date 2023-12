Einen vierstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus dem östlichen Landkreis in den vergangenen Tagen an Betrüger verloren.

Landkreis Kaiserslautern (ots) - Wie der 66-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, ist er auf falsche Handynachrichten hereingefallen.



Nach Angaben des Mannes hatte er am vergangenen Samstag (9.12.) eine SMS von einer unbekannten Handynummer erhalten. Der Absender gab sich als sein Sohn aus. Der weitere Chat-Verlauf fand über den Messengerdienst WhatsApp statt.

Dem unbekannten Absender gelang es, den 66-Jährigen dazu zu bringen, zwei Überweisungen in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro für ihn auszuführen.

Erst danach kamen dem Mann Zweifel, weshalb er Kontakt zu seinem echten Sohn sowie zu seiner Bank aufnahm. Dadurch flog der Betrug zwar auf, die überwiesenen Beträge konnten jedoch nicht mehr zurückgebucht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.



In diesem Zusammenhang noch einmal der dringende Appell: Wenn Sie Nachrichten von unbekannten Handynummern erhalten, bleiben Sie misstrauisch! Auch wenn der Absender behauptet, ein Familienmitglied zu sein, sollten spätestens dann alle Alarmglocken schrillen, wenn es um Geld geht. Bitte überweisen Sie kein Geld an Unbekannte oder im Auftrag von Unbekannten, sondern prüfen Sie unbedingt, wer tatsächlich hinter den Nachrichten steckt! |cri



