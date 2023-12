An der Ecke Burgstraße/Maxstraße sind am Donnerstagmorgen zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Kaiserslautern (ots) - Der Unfallverursacher machte sich einfach aus dem Staub. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die zwischen 7.30 und 7.40 Uhr in diesem Bereich unterwegs waren und denen ein silberfarbener Pkw mit KL-Kennzeichen aufgefallen ist.



Nach den derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 18-jährige Fußgänger kurz nach halb acht den Zebrastreifen von der Mall kommend in Richtung Kaiserpfalz, als sich von rechts - aus Richtung Pfalztheater - der silberne Pkw näherte. Kurz bevor der 18-Jährige den gegenüber liegenden Gehweg erreichte, passierte der Pkw den Zebrastreifen und erfasste den Fußgänger. Der junge Mann stürzte und verletzte sich am Bein.



Noch während der 18-Jährige am Boden lag, machte der Unfallfahrer einen Bogen um ihn und setzte seine Fahrt einfach fort. Von dem silbernen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mittelklassewagen (eventuell Hyundai oder BMW) gehandelt und das amtliche Kennzeichen mit KL - R begonnen haben soll.



Bei der Suche nach Zeugen bittet die Polizei auch einen weiteren Fußgänger, sich zu melden. Der Mann, von dem keine Personalien bekannt sind, hatte gleichzeitig mit dem 18-Jährigen die Straße überquert und angegeben, er sei von dem vorbeifahrenden Auto am Ellenbogen getroffen worden. Der Unbekannte sowie mögliche weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri



