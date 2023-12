Eine Sammelkarte eines amerikanischen Basketballspielers hatte es einem Mann aus Hochspeyer angetan.

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Als er die Annonce in einer Gruppe auf einer Plattform in den Sozialen Medien sah, schlug er direkt zu und überwies einen vierstelligen Betrag an den vermeintlichen Verkäufer. Nachdem die Karte nicht wie vereinbart geliefert wurde, erkannte der 37-Jährige den Betrug und erstatte Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen. |kfa



