Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Am Dienstagabend startet um 18.30 Uhr das DFB-Pokal Achtelfinale auf dem Betzenberg.

Kaiserslautern (ots) - Die "Roten Teufel" empfangen die Mannschaft des 1. FC Nürnberg.



Die Polizei rechnet damit, dass wieder zahlreiche Fans nach Kaiserslautern kommen. Fußballbegeisterten, die nicht mit der Bahn anreisen, wird empfohlen, den "Park and Ride"-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost und die Parkplätze im Uni-Gebiet zu nutzen. Von dort pendeln Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zum. Informationen finden Sie hierzu auch online unter https://s.rlp.de/oTpBf.

Im Wohngebiet und rund um das Stadion ist kaum Parkraum vorhanden, deshalb die Bitte:

Fahren Sie nicht hoch auf den Betzenberg, so lassen sich Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion vermeiden.

Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich am Dienstagabend dennoch nicht ganz verhindern lassen. Gerade kurz vor und nach dem Spiel kann es rund um den Elf-Freunde-Kreisel zu Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Planen Sie für Ihre An- und Abreise daher ausreichend Zeit ein.

Polizistinnen und Polizisten werden im Einsatz sein, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Kurzfristige Straßensperrungen sind möglich. Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden.



Eine Übersicht der Baustellen auf den weiteren Anfahrtstrecken finden Sie im "Mobilitätsatlas" des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de. Zu den Baustellen im Stadtgebiet informiert die Stadt Kaiserslautern unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet.



Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion. Weitere Informationen zur Anreise finden Sie auch auf der Homepage des 1.FC Kaiserslautern (https://fck.de/de/stadion/anfahrt)



Alle Informationen zu Polizei-Einsatz und Verkehr finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet.

Die Polizei wird am Spieltag Drohnen im Einsatz haben, diese dienen in erster Linie einer besseren Übersicht der Verkehrswege aus der Luft, damit Störungen frühzeitig erkannt und Lösungen gefunden werden können.



Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. |kfa



