Am gestrigen Abend um 20:30 Uhr ereignete sich in der Walter-Gropius-Straße in Kaiserslautern ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein Fahrradfahrer beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW des 40-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte versuchte daraufhin den Radfahrer anzusprechen, was dieser jedoch ignorierte. An dem Fahrzeug entstand ein Streifschaden am linken Außenspiegel und am linken vorderen Kotflügel. Der Schaden wird auf cirka 1000 Euro geschätzt. Zur Personenbeschreibung des Radfahrers ist bekannt: männlich, cirka 30 Jahre alt, cirka 180 Zentimeter groß, braune Haare, Oberlippen- und Ziegenbart Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Rufnummer 0631 369-2150. / FZ Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Pressestelle Telefon: 0631 369-1080 oder -0 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/westpfalz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

