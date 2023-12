In den frühen Morgenstunden des 26.12.2023 entwendeten unbekannte Täter diverse Gegenstände aus abgestellten Pkw.

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Unter anderem wurden in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:50 Uhr zwei Fahrzeugscheine sowie der Inhalt einer Handtasche entwendet. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Jugendliche handeln. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-3692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen



