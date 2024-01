Unbekannte Täter haben sich über den Jahreswechsel auf einem Firmengelände in der Merkurstraße an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Kaiserslautern (ots) - Am ersten Arbeitstag des neuen Jahres stellte ein Firmenmitarbeiter am frühen Morgen fest, dass an zwei Lkw die Tankdeckel aufgebrochen und Kraftstoff abgepumpt wurde. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen insgesamt rund 2.000 Liter Diesel.



Die Ermittler gehen davon aus, dass aufgrund der fehlenden Menge die "Beute" in entsprechend großen Kanistern und mit Hilfe von Fahrzeugen abtransportiert wurde.

Zeugen, denen zwischen dem 29. Dezember, 14 Uhr, und dem 2. Januar, 6.30 Uhr, etwas Verdächtiges in der Merkurstraße, insbesondere im Bereich zwischen Opel-Kreisel und der Einmündung Denisstraße, aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri



