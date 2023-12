Drei Autos sind in der Nacht zum Donnerstag durch Brände beschädigt worden.

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Gegen 3:15 Uhr brannte in der Wiesenstraße ein Elektrofahrzeug. Kurze Zeit später wurde ein Brand in der Althütter Straße gemeldet. Dort stand ein VW Caddy in Flammen. Das Fahrzeug rollte auf einen anderen Pkw und beschädigte diesen. Durch das Feuer wurde auch ein Carport in Mitleidenschaft gezogen. Den durch die Brände entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. Kriminaltechniker der Polizei untersuchen die Brandorte. Ein Brandmittelspürhund unterstützt die Arbeit der Ermittler. Die Ermittlungen dauern an. |erf



