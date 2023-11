Einen dreisten Autodieb hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen geschnappt.

Kaiserslautern/Homburg (ots) - Dem 23-jährigen Mann wird vorgeworfen, am Dienstagabend bei einem privaten Autoverkaufsgeschäft in Kaiserslautern in betrügerischer Absicht mit dem Mercedes AMG einfach davongefahren zu sein.



Als der Verkäufer ihn am Telefon zur Rede stellen wollte, gab der Mann vor, den Kaufpreis im hohen fünfstelligen Wert am nächsten Tag zu überweisen.

Weil der 23-Jährige den Fahrzeughalter aber auch am Mittwoch immer wieder vertröstete, entschloss sich dieser am späten Abend dazu, die Polizei einzuschalten.



Die Fahndung nach dem Fahrzeug und dem mutmaßlichen Dieb wurde sofort eingeleitet, und in der folgenden Nacht konnte der Pkw im benachbarten Saarland ausfindig gemacht werden. Mit Unterstützung der saarländischen Polizei wurde der Fahrer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Es handelte sich um den amtsbekannten 23-Jährigen. Der Mann wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri



