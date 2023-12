Ein E-Scooter-Fahrer hat am Montagabend im Asternweg die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen.

Kaiserslautern (ots) - Als die Polizisten den Mann kurz nach 19 Uhr stoppten, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen, fielen ihnen als erstes die geröteten Augen des 32-Jährigen auf. Weil sie noch weitere drogentypische Auffälligkeiten feststellten, sprachen sie den Mann darauf an. Der 32-Jährige räumte ein, wenige Stunden zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Ein Schnelltest vor Ort bestätigte die Aussage.

Der Mann musste daraufhin den E-Scooter stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist dem 32-Jährigen sicher.



Doch nicht nur das: Während der Aufnahme des Sachverhalts gab der Mann an, zu Hause weiteres Rauschgift zu haben. Er wurde deshalb zu seiner Wohnung begleitet, wo er den Beamten einen sogenannten "Crusher" aushändigte, in dem sich noch ein grünlich-bräunliches Kräutergemisch befand.

Die Mühle samt Anhaftungen wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an. |cri



