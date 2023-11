Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Geschäftsräume in der Riesenstraße eingedrungen.

Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmorgen fiel auf, dass sich Unbekannte über Nacht gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Kunst- und Schmuckgeschäftes verschafften und sich dort unter anderem etliche Schmuckstücke unter den Nagel rissen. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen sowohl Gold- als auch Silberschmuckstücke, mehrere Armbanduhren sowie eine Münzsammlung.



Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 8.50 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell