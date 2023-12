Der Polizei wurde am Mittwochabend ein Einbruch in der Schellingstraße gemeldet.

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Anwesen und durchwühlten die Schränke in allen Räumen. Die Diebe rissen sich Besteck und Schmuck unter den Nagel, bevor sie das Einfamilienhaus wieder verließen.



Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Ermittlungen zu dem Einbruch laufen.

Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 18:30 Uhr, in der Straße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa



