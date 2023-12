Einbrecher haben am Samstag aus einem Wohnhaus im Stadtteil Einsiedlerhof Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen.

Kaiserslautern (ots) - Die Täter drangen vermutlich zwischen 10:30 Uhr und 23:30 Uhr in das Haus ein. Sie brachen eine Terrassentür auf. Im Haus durchwühlten sie in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen. Die Unbekannten brachen einen Panzerschrank auf, einen kleineren Tresor nahmen die Einbrecher mit. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Beamten sicherte Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind am Samstag oder schon in den Tagen davor, Personen oder Fahrzeuge im Bereich Einsiedlerhof aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf



