Unbekannte Täter versuchten offenbar, die Schließungstage eines Kindergartens zu nutzen, um dort einzusteigen.

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wie eine Mitarbeiterin mitteilte, stellte sie am Dienstagmorgen beim Aufschließen Hebelsuren an der Eingangstür fest. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen aber stand, so dass sich die Unbekannten ohne Beute aus dem Staub machten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen dem 21. Dezember, 19 Uhr, und dem 2. Januar, 7 Uhr, etwas Verdächtiges in der Bergstraße wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell