Ein Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hat am Montagabend im südlichen Stadtgebiet für Aufmerksamkeit gesorgt.

Kaiserslautern (ots) - Eigentlich wollten die eingesetzten Kräfte einer jungen Frau zu Hilfe kommen, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, doch die 29-Jährige stand derart neben sich, dass sie laut umherschrie, massiven Widerstand leistete sowie mit Tritten und Schlägen gegen die Einsatzkräfte vorging.



Nur mit vereinten Kräften gelang es, die junge Frau zu fixieren, so dass sie gefesselt und schließlich ohne weitere Vorkommnisse vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden konnte. Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand. Die Hintergründe des "Ausrasters" sind nicht bekannt. |cri



