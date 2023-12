Als ein 31-jähriger Fahrzeughalter am Dienstag, gegen 22 Uhr in der Bismarckstraße an seinen Wagen kam, traute er seinen Augen kaum: Eine Person hing durch die eingeschlagene Scheibe seiner Fahrertür und durchwühlte das Fahrzeuginnere.

Kaiserslautern (ots) - Als er, nach seinen eigenen Angaben, auf sich aufmerksam machte und den Unbekannten aus seinem Auto ziehen wollte, schlug ihm ein weiterer Täter unmittelbar ins Gesicht. Zusammen schlugen und traten die beiden dann auf ihr Opfer ein. Nachdem der 31-Jährige zu Boden stürzte, hörten die Schläge und Tritte nicht auf. Erst als es ihm gelang, wieder auf die Beine zu kommen, nahmen die beiden Männer Reißaus. Zuvor trat einer der Unbekannten jedoch gegen den Spiegel und die Fahrzeugtür des VW. Laut dem Geschädigten sind beide Personen zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß. Sie hätten beide eine braune Hautfarbe und schwarze Haare. Zur Tatzeit waren sie schwarz gekleidet. Einer der beiden trug eine glänzend schwarze Jacke. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden.



