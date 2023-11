Neun Tage nach dem schweren Unfall auf der L387 zwischen Kaiserslautern und Morlautern ist die verletzte Fahrradfahrerin verstorben.

Kaiserslautern (ots) - Die 50-jährige Frau erlag am Mittwoch im Krankenhaus den Folgen ihrer erlittenen Verletzungen.



Die Frau war am späten Nachmittag des 20. November mit ihrem E-Bike auf dem Weg von der Lauterstraße in Richtung Morlautern von hinten von einem Auto erfasst worden und gestürzt (wir berichteten: https://s.rlp.de/pmBu1).

Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen des Unfalls dauern an. Ein Sachverständiger ist eingeschaltet. |cri



