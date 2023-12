Drei Autos sind in der Nacht zum Donnerstag durch Brände beschädigt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/xR23v).

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zur Ermittlung der genauen Brandursache ist ein Gutachten beauftragt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ob die Brände in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen werden, auch zur Motivlage, in alle Richtungen geführt. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 120.000 Euro.



Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf



