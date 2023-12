- Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz - Nach dem Pokal ist vor dem Liga-Spiel.

Kaiserslautern (ots) - Nur vier Tage nach dem Sieg im Achtelfinale des DFB-Pokals steht am Samstag, 9. Dezember 2023, auf dem Betzenberg das nächste Heimspiel des 1.FC Kaiserslautern an. Diesmal geht es um die Zweitliga-Partie gegen Hertha BSC Berlin. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13 Uhr.



Da bereits im Vorverkauf weit mehr als 40.000 Karten abgesetzt wurden - darunter mehrere tausend an Fans der Gastmannschaft - dürfte es auch auf den Straßen wieder ziemlich voll werden. Zumal die Anreise der Stadionbesucher während der Ladenöffnungszeiten stattfindet und somit parallel zum vorweihnachtlichen Shopping am zweiten Adventssamstag.

Unser Tipp lautet daher: Planen Sie für die Fahrt genügend Zeit ein, damit Sie auch bei eventuellen Verkehrsbeeinträchtigungen und entsprechenden Wartezeiten gelassen bleiben können!



Für das Parken empfehlen wir: Nutzen Sie die Park+Ride-Parkplätze im Bereich KL-Ost (Schweinsdell) sowie an der Universität! Die Parkplätze und Parkhäuser in der Innenstadt sind vermutlich wegen des Adventseinkaufs belegt. Und auf dem Betzenberg steht nicht genügend Parkraum zur Verfügung. Deshalb unsere dringende Bitte: Versuchen Sie nicht, einen Parkplatz in Stadionnähe zu finden! Dadurch werden die Straßen rund um das Stadion nur unnötig verstopft und es entstehen Engpässe, die zu Staus und Verzögerungen führen.

Darüber hinaus sind gerade im Bereich der Kantstraße insbesondere nach dem Spiel Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten - damit die Shuttlebusse möglichst zügig und ungehindert pendeln können. Dafür ist es wichtig, dass die Straße (auch von Fußgängern) frei gehalten wird!



Noch ein Hinweis für die Abreise: Auf der A63 besteht derzeit in Fahrtrichtung Mainz zwischen den Abfahrten Kirchheimbolanden und Freimersheim eine Vollsperrung. Eine Umleitung ist ausgeschildert.



Um unabhängig von der Parkplatz-Situation zu sein, empfehlen wir: Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel! Für die An-und Abreise der Fußballfans werden durch die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die Fahrplan-Auskunft ist unter https://s.rlp.de/F5MbV abrufbar.



Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern



Der 1. FC Kaiserslautern hat auf seiner Internetseite ebenfalls noch einmal alle wichtigen Infos für das morgige Spiel zusammengefasst: https://fck.de/de/faninfos-fckbsc-2324/



Informationen zu Verkehr und Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem am Spieltag unter https://twitter.com/polizei_kl; die Nachrichten der Bundespolizei finden Sie unter https://twitter.com/bpol_koblenz



Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. |cri



