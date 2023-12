Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen SUV, der am Freitagabend in der Pariser Straße einen Lieferanten angefahren hat.

Kaiserslautern (ots) - Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Er wollte in Höhe eines Einkaufszentrums die Straße überqueren, um mehrere Transport-Container zuzustellen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen näherte sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts. Trotz eines Bremsmanövers erfasste das Fahrzeug den 19-Jährigen. Der Fußgänger stürzte und einige der Transport-Container fielen auf die Motorhaube des Autos. Der unbekannte Unfallverursacher half dem 19-Jährigen auf, dann setzte er sich in seinen Wagen und fuhr weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung. Die Beamten geht derzeit davon aus, dass die Motorhaube des Fahrzeugs beschädigt sein könnte. Vermutlich handelt es sich um einen schwarzen Audi (Q-Modell). Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf



