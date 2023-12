In der Hauptstraße hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben, an dem ein Pkw und ein Fußgänger beteiligt waren.

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 13.45 Uhr an der Ecke Hauptstraße/Im Brühl die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem SUV erfasst. Der 40-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden.



Die Ortsdurchfahrt war während der Unfallaufnahme für rund drei Stunden gesperrt. Zur Klärung der genauen Abläufe ist ein Gutachter eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an. |cri



