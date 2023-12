Unbekannte Täter entwendeten am 01.12.2023, gegen 15:45 Uhr, im Eingangsbereich des Kauflands in der Zweibrücker Straße in Pirmasens eine Geldbörse.

Pirmasens (ots) - Die Geschädigte stellte kurz ihre Einkaufstasche mit Geldbörse unbeaufsichtigt auf dem Boden ab.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips



