Am Samstag, 23.12.2023 gegen 00:51 Uhr wurden ein 19-jähriger Heranwachsender und ein 25-jähriger Mann in einem Hof in der Malzstraße festgestellt, nachdem sie zuvor mehrere Garagentore mit Graffiti besprüht hatten.

Kaiserslautern (ots) - Im Rahmen einer Durchsuchung wurden mehrere Spraydosen und Handschuhe aufgefunden. Zudem sollten die Mobiltelefone der Personen sichergestellt werden. Hiergegen wehrte sich der 19-jährige Heranwachsende und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamte. Hierdurch wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Letztlich wurde bei dem 19-jährigen Heranwachsende noch ein Joint aufgefunden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Personen auf freien Fuß entlassen.|wey



