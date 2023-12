Ein Diebstahl in der Engelsgasse beschäftigte die Polizei im Laufe des Sonntags.

Kaiserslautern (ots) - Gegen 13 Uhr meldete sich eine 72-jährige Frau und gab an, dass ihre Handtasche gestohlen wurde. Darin befanden sich zwei Geldbeutel, die jeweils Ausweisdokumente, Bankkarten sowie einen dreistelligen Geldbetrag beinhalteten. Wer die Handtasche mitgenommen hat, ist derzeit nicht bekannt. Noch am Nachmittag wurde eine der Geldbörsen aufgefunden und bei der Polizei abgegeben. Nach Absuche des Fundorts fanden die Beamten die Tasche sowie das zweite Portemonnaie. Der Inhalt war jedoch verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell