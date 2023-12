Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in einem Rohbau in der Hartmannstraße gewütet.

Kaiserslautern (ots) - Der entstandenen Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen. Die Täter beschädigten und zerstörten offensichtlich zielgerichtet Bauteile und Baumaterialien in dem Mehrfamilienhaus, unter anderem beschmierten sie Wände und Böden oder verstopften Wasserleitungen mit Bauschaum.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe



