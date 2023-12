Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Buchfinkstraße einen Pkw mutwillig beschädigt.

Kaiserslautern (ots) - Als der Halter des Fahrzeugs am Sonntagmorgen zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass über Nacht Holzstücke auf die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach geworfen wurden und ein Scheibenwischer abgebrochen wurde. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.



Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri



