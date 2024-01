Am Dienstagnachmittag rief ein Anwohner der Albrechtstraße die Polizei zur Hilfe.

Kaiserslautern (ots) - Laut seinen Angaben verließ der 58-Jährige gegen 12:30 Uhr seine Wohnung. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, bemerkte der Mann, dass die Wohnungstür aufgebrochen wurde. Im Anwesen selbst waren sämtliche Zimmer durchwühlt. Die unbekannten Täter nahmen verschiedene hochwertige Kleidungsstücke an sich. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum, in der Albrechtstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa



