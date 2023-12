Ein 48-jähriger Stadtbewohner erstatte am Mittwochnachmittag Anzeige bei der Polizei.

Kaiserslautern (ots) - Nach seinen Angaben verabredete er sich mit einem Familienmitglied in einem Einkaufzentrum am Fackelrondell, um einen Streit beizulegen. Im Verlauf des Gesprächs entbrannte der Disput erneut, was darin endete, dass der 49-Jährige den Mitteiler zunächst beleidigte und ihm im Anschluss einen schweren Rucksack nachwarf, ohne ihn jedoch zu treffen. Nachdem der 48-Jährige Mann das Einkaufzentrum verlassen hatte, wurde er zudem noch von seinem Familienangehörigen bedroht. Dieser muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidung sowie Bedrohung rechtfertigen. |kfa



