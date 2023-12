Ein Langfinger entwendete am Montagabend in einem Discounter in der Innenstadt diverse Lebensmittel im Wert von 34 Euro, obwohl er noch circa 40 Euro Bargeld mitführte.

Kaiserslautern (ots) - Der Mann räumte gegenüber der alarmierten Polizeistreife die Tat ein. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 45-Jährige kurz zuvor in einer unmittelbar angrenzenden Drogerie ein Maniküremäppchen nebst Nagelschere im Wert von 18 Euro entwendete. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Einem anschließenden Platzverweis kam er nach. |cla



