Fünfmal musste die Polizei am Mittwochvormittag zu Ladendiebstählen in einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt von Kaiserslautern ausrücken.

Kaiserslautern (ots) - Die insgesamt vier verschiedenen männlichen Täter bedienten sich hierbei vornehmlich an alkoholischen Getränken und Lebensmitteln.

Alle vier Männer konnten durch den anwesenden Ladendetektiv bei der jeweiligen Tatausführung beobachtet und angesprochen werden. Neben einer Anzeige hinsichtlich Ladendiebstahl wurden den Männern auch Hausverbote für den Lebensmittelmarkt ausgesprochen. |cpe



