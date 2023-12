Ein Busfahrer handelte am Sonntagnachmittag in der Burgstraße gedankenschnell und half der Polizei, einen mutmaßlichen Exhibitionisten zu fassen.

Kaiserslautern (ots) - An einer Bushaltestelle sprach ein 14-jähriges Mädchen den Fahrer an und berichtete, dass ein Mann, der in der benachbarten Reihe saß, sich vor ihr entblößt habe. Der 50-Jährige schloss sofort alle Türen und wählte den Notruf. Im Bus konnten die hinzugerufenen Beamten den 45-jährigen Tatverdächtigen kontrollieren. Da er auffällig nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis lag bei über zwei Promille. Um die angeordnete Blutentnahme durchzuführen, musste der Mann die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten. Sie soll nun Aufschluss über seine Alkoholisierung geben. Auf dem Weg zum Streifenwagen beleidigte der Mann die Polizisten massiv. Nach Abschluss aller Maßnahmen musste der Tatverdächtige den Rest des Tages in der Gewahrsamszelle verbringen. In der Zelle versuchte er, einem der Beamten eine sogenannte Kopfnuss zu verpassen, was aber misslang. Der 45-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Exhibitionismus, des Widerstands und der Beleidigungen rechtfertigen. |kfa



