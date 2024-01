Wegen des Diebstahls von Fahrzeugkennzeichen ermittelte die Polizei am Neujahrstag in der Mennonitenstraße und im Asternweg.

Kaiserslautern (ots) - Zunächst meldete sich eine 51-jährige Anwohnerin und gab an, dass eins ihrer Autokennzeichen fehlen würde. Noch während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, fiel ihnen auf, dass bei sieben weiteren Autos ebenfalls mindestens ein Nummernschild fehlte. Laut Angaben der Geschädigten, muss der unbekannte Täter wohl zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 13:20 Uhr, zugeschlagen und die Schilder an den am Straßenrand geparkten Autos abmontiert haben. Zeugen, die während des genannten Tatzeitraums in den beiden Straßen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa



