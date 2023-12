Am Freitag, 22.12.2023, gegen 19:00 Uhr kam es in der Maxstraße zu einer Körperverletzung.

Kaiserslautern (ots) - Ein 36-jähriger Mann schlug seinem 30-jährigen Mitbewohner eine Glasflasche gegen Kopf, wodurch dieser Platzwunde erlitt und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Vor Ort wurde bekannt, dass sich beide Personen unberechtigterweise in der betreffenden Wohnung aufhielten und wurde dieser daher verwiesen. Da der 36-jährige Mann die Wohnung jedoch nicht verlassen wollte, verbrachte er die Nacht in Polizeigewahrsam.|wey



