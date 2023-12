Ein Polizeieinsatz sorgte am Donnerstagabend in der Römerstraße für Aufsehen.

Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) (ots) - Zunächst wurde den Beamten ein Mann gemeldet, der wegen mehrerer Haftbefehle gesucht wurde. Als der 33-Jährige die herannahende Polizeistreife bemerkte, nahmen er und seine beiden Begleiter Reißaus. In einem angrenzenden Waldstück konnten zunächst die 23 und 36-jährigen Gefährten des Gesuchten gefunden werden. Nachdem weitere Einsatzkräfte die Fahndung nach dem Flüchtigen unterstützten, konnte der gesuchte 33-jährige Mann in der Sandhofstraße angetroffen und festgenommen werden. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft verblieb dieser bis zu seiner richterlichen Vorführung am Folgetag in Polizeigewahrsam. |kfa



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell