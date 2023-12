Eine unschöne Entdeckung machte eine 66-jährige Fahrzeughalterin am vergangenen Donnerstag (30.11.2023).

Kaiserslautern (ots) - Ihr Fahrzeug stand an diesem Tag von 9:50 Uhr bis 14:05 Uhr in einem Parkhaus in der Paul-Ehrlich-Straße. Bei der Rückkehr zu ihrem grauen Peugeot stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Wie die Beschädigung entstand, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursachter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa



