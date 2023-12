Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Mackenbach und Reichenbach-Steegen von der Straße abgekommen.

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Das Fahrzeug überschlug sich und stürzte eine Böschung hinab. Der 43-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er war alleine unterwegs. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geriet der Fahrer in einer Linkskurve mit seinem Pkw gegen einen Bordstein. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und es kam zu dem Unfall. Der Toyota wurde abgeschleppt. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Die Beamten schätzen ihn auf mindestens 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße zeitweise vollgesperrt. |erf



