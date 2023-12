Ein KIA Picanto wurde zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in der Zollamtstraße zum Ziel einer Sachbeschädigung.

Kaiserslautern (ots) - Eine 19-jährige Fahrzeughalterin aus der Verbandsgemeinde Weilerbach parkte ihren Wagen im genannten Zeitraum am Straßenrand. Bei ihrer Rückkehr an den Pkw war das Heck der Fahrerseite zerkratzt. Zudem war die Lichteinheit aus der Verankerung gelöst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zollamtstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei zu melden. |kfa



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell