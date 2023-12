Ein Notruf erreichte die Polizei am späten Mittwochabend aus Weilerbach.

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Gemeldet wurde ein Mann, der in seiner Wohnung randalieren und anwesende Personen mit einem Messer bedrohen würde.



Eine Polizeistreife traf den 31-Jährigen bei sich zu Hause an. Gegenüber den Beamten reagierte er sofort aggressiv und warf eine Glasflasche in deren Richtung. Den Einsatzkräften gelang es, den Unruhestifter auf den Boden zu bringen. Beim Anlegen der Handschellen versuchte der Mann zunächst, die Beamten zu schlagen und schließlich eine Polizistin zu beißen.

Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Tatverdächtige die Polizeibeamten unentwegt.



Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes, in dem sich der 31-Jährige befand, wurde er durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Die soll Aufschluss über den Alkohol-, beziehungsweise Betäubungsmittelkonsum des Mannes geben.



Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstands und der Bedrohung. |kfa



