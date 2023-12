Mit mehreren hundert Bargeld in einer Geldkasse flüchtete am Mittwochabend ein unbekannter Täter nach einem Raub in der Danziger Straße.

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der bisher unbekannte Mann stieß gegen 19.30 Uhr die 59-jährige Kassiererin eines Supermarkts zu Boden und entwendete eine Geldkassette. Die Frau blieb hierbei glücklicherweise unverletzt.

Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung des Weilerbacher Wäldchens.

Der Täter wird als zirka 1.60 Meter bis 1.70 Meter groß und schlank beschrieben.

Weiterhin trug er dunkle Kleidung und hat vermutlich längere gelockte Haare.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell