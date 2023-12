Eine Anwohnerin meldete am Montag gegen 14.20 Uhr einen Brand in einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Kaiserslautern (ots) - Lediglich die Wohnung selbst, als auch der Flur waren mit Rauch gefüllt. Ein Brand lag nicht vor, eine Evakuierung der insgesamt 289 gemeldeten Personen war nicht erforderlich. Ausschließlich die betroffene Etage wurde von der Feuerwehr geräumt. Ursache für die starke Rauchentwicklung war ein Wasserkocher, welcher auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassen wurde. Der verantwortliche Mieter war zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte nicht in der Wohnung.

Nach einer Lüftung des Flures konnte das Stockwerk wieder von den Bewohnern betreten werden. Personen wurden nicht verletzt. |cla



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell