Die Polizei sucht einen Autofahrer, der an der B48 zwischen Fischbach und Hochspeyer einen Unfall gebaut und dabei Schaden angerichtet hat.

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der Unbekannte beging Fahrerflucht. Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen.



Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagvormittag, 11 Uhr. In diesem Zeitraum geriet ein Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Fischbach kommend in Richtung Hochspeyer fuhr, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Über eine Strecke von etwa 100 Metern fuhr der Unbekannte mit der rechten Fahrzeugseite neben der Straße auf dem Bankett, wobei Flurschaden entstand. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen demoliert.



Anhand der vor Ort gefundenen Fahrzeugteile geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Crafter (oder ähnliches Fahrzeug) gehandelt haben dürfte. Der Wagen ist vermutlich im Frontbereich auf der rechten Seite stark beschädigt. Wer hat den Verursacher gesehen oder kann Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug geben? |cri



