Ein bisher noch unbekannter Täter machte sich in der Nacht von Montag (18.

Kaiserslautern (ots) - Dezember 2023) auf Dienstag (19. Dezember 2023) an einem Streifenwagen zu schaffen.

Das Fahrzeug war zu Wartungsarbeiten bei einer Werkstatt in der Pariser Straße in Kaiserslautern abgestellt. Dort wurde in der Nacht die Windschutzscheibe mittels eines Steines beworfen und beschädigt.



Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe



