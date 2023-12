Wegen eines Beziehungsstreits ist die Polizei am Sonntagvormittag im Stadtgebiet ausgerückt.

Kaiserslautern (ots) - Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, stieg ihnen massiver Cannabisgeruch in die Nase. Zudem verhielt sich der 25-jährige Beteiligte von Anfang an aggressiv und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Als er daraufhin an den Armen festgehalten wurde, leistete der Mann Widerstand und musste schließlich gefesselt werden.

Bei dem Gerangel erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen; er konnte seinen Dienst aber fortsetzen.



Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden knapp ein Kilo Rauschgift sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell