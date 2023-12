Selbst beim alljährlichen Weihnachtsbaumschlagen vom Forstamt in der Entersweilerstraße und am Waldparkplatz zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer war das Eigentum von Fahrzeugbesitzern nicht sicher.

Kaiserslautern (ots) - Die Täter schlugen die Scheiben an zwei Fahrzeugen ein und entnahmen die persönlichen Gegenstände.



Auch Wanderern zwischen Hochspeyer und Johanniskreutz sowie Kaiserslautern und Waldleiningen ereilte das Schicksal. Ihre Fahrzeuge hatten sie auf Waldwegen abgestellt. Nach ihrer Wanderung mussten sie feststellen, dass die Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen worden und Gegenstände entwendet waren.



Die Geschädigten beklagen Sachschäden teils von mehr als 1.000 Euro.



Wer Hinweise zu Tätern geben kann, bitte den Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern unter: 0631 369 2620 oder Email: kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de kontaktieren.|di



