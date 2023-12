Eine Frau aus dem Landkreis ist am Donnerstagmittag in der Innenstadt Opfer eines Taschendiebs geworden.

Kaiserslautern (ots) - Wie die 44-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich von 12.45 bis 13.10 Uhr in einem Schuhgeschäft am Fackelrondell auf. Ihre Handtasche trug sie in dieser Zeit über ihrer Schulter. Trotzdem bemerkte die Frau nicht, dass jemand unbemerkt in die Tasche griff und den Geldbeutel herauszog. Gestohlen wurden mitsamt dem Portemonnaie ein dreistelliger Bargeldbetrag, Kreditkarten, EC-Karten, Versichertenkarten, Personalausweis und Führerschein.



Die 44-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Es war ihr niemand aufgefallen. Die Ermittlungen laufen.



An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Das Team des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz steht auch in der Vorweihnachtswoche mit seinem Infostand wieder im Foyer des Einkaufszentrums am Fackelrondell und beantwortet gerne alle Fragen zu Themen wie Taschendiebstahl, Einbruchschutz, Fake-Shops, Telefonbetrug und dergleichen mehr. Lassen Sie sich beraten und Tipps geben, wie Sie sich schützen können. |cri



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell