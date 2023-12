Plötzlich war der Geldbeutel nicht mehr da.

Kaiserslautern (ots) - Eine 29-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war am Donnerstagmittag in der Merkurstraße shoppen. Nachdem sie ihren Einkauf in einem Drogeriemarkt zahlte, zog sie weiter in einen benachbarten Kleider-Discounter. Die 29-Jährige begab sich schließlich an die Kasse, um ihre Ware zu bezahlen. Dabei stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente, eine Bankkarte sowie ein zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr rund um den KIK und DM-Markt in der Merkurstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell