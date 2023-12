Im Laufe des Dienstags kam es zu zwei Unfällen, bei denen sich jeweils einer der Beteiligten verletze.

Kaiserlautern (ots) - Zunächst wurde der Polizei am späten Vormittag ein Verkehrsunfall in der Mainzer Straße gemeldet. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Gespann auf der rechten Fahrspur stadteinwärts. Als sich eine 31-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat auf dem linken Fahrstreifen auf gleicher Höhe befand, streifte der LKW den Wagen, wodurch dieser sich vor den Sattelschlepper drehte. Das Auto wurde im Anschluss noch mehrere Meter über die Straße geschoben, bevor beide zum Stehen kamen. Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.



Am Nachmittag meldete sich dann ein Autofahrer aus Mehlingen. Nach seinen Angaben fuhr er auf der L401 in Richtung Sembach. In der Verlängerung der Straße "Zum Wasserturm" überquerte ein elfjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 59-Jährigen. Durch den Aufprall fiel der elfjährige zunächst auf die Motorhaube des Skodas und anschließend auf die Fahrbahn. Hinzugerufene Rettungssanitäter kümmerten sich vor Ort um die Verletzungen des Jungen und brachten auch ihn im Anschluss ins Krankenhaus.



In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen der genauen Unfallursache aufgenommen. |kfa



