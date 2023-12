Eine "Verschenk-Aktion" hat am Donnerstagnachmittag in der Fruchthallstraße zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Kaiserslautern (ots) - Der Polizei wurde gegen 17 Uhr eine größere Menschenansammlung im Bereich des Einkaufszentrums gemeldet.

Wie sich herausstellte, hatte ein sogenannter "Influencer" seine jugendlichen Fans hierher gelotst, um unter ihnen Geschenke zu verteilen. Weil durch die Aktion der Linienbusverkehr in diesem Bereich leicht beeinträchtigt wurde, forderte der Kommunale Vollzugsdienst den "Verursacher" auf, sich eine andere Örtlichkeit zu suchen.



Während des Einsatzes beobachtete eine Polizeistreife, wie in der Nähe ein Jugendlicher und ein Kind miteinander in Streit gerieten. Dabei schlug ein 14-Jähriger seinem 12-jährigen Gegenüber mit der Hand ins Gesicht. Der Jüngere trug eine blutige Lippe davon. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. |cri



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell